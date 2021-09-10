С. Березкин и А. Карелин встретились с представителями молодежных объединений Ярославской области

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Сенаторы ознакомились с докладом «О реализации молодежной политики Объединением организаций профсоюзов Ярославской области» и с презентацией практик волонтерского движения.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области вместе с членом Комитета СФ по международным делам Александром Карелиным КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области встретились с представителями молодежных объединений Ярославской области.

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Александр Карелин — советский и российский спортсмен, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, прибыл в регион по приглашению руководства области.

В мероприятии, которое прошло в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского, приняли участие депутат Государственной Думы Андрей Коваленко, заместитель Председателя Ярославской областной Думы Ольга Хитрова, проректор по научной работе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, исполняющий обязанности ректора Александр Ходырев, студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, активисты волонтерского движения и лидеры молодежного профсоюзного движения.

Участники ознакомились с докладом «О реализации молодежной политики Объединением организаций профсоюзов Ярославской области», а также с презентацией практик волонтерского движения.

«Сегодня волонтерская деятельность — это одно из самых актуальных и динамично развивающихся направлений в молодежной политике Ярославской области. В процесс создания волонтерских отрядов активно включены молодежные, образовательные учреждения, а также общественные организации. Это один из самых масштабных социальных проектов, который объединяет людей, независимо от их родного города, возраста и профессии. И сегодня на примере ребят отрадно видеть, как каждый день увеличивается число людей, творящих добро своими руками», — подчеркнул Сергей Березкин.

Встреча продолжилась дискуссией, во время которой Александр Карелин ответил на вопросы, которые интересовали студентов: от политической деятельности и до спортивной карьеры.

«Это знаковая встреча с легендарной личностью для всех общественников, принявших в ней участие. Александр Карелин – не только знаменитый спортсмен, но и выдающийся общественный деятель, политик, и прямой диалог с ним дал возможность получить исчерпывающие ответы на многие волнующие молодежь вопросы», — отметил Сергей Березкин.

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