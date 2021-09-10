Статистика XXI века: в Росстате началась международная конференция в рамках Всемирного форума ООН по данным

Source: Russian Federation State Statistics Service

Международная конференция «Дорога в Берн» 3-го Всемирного форума ООН по данным начала работу 10 сентября. Международные эксперты, специалисты-практики, преподаватели встретились в Росстате, чтобы поделиться своим опытом с коллегами, обсудить важные тенденции современной статистики.

Символично, что мероприятие проходит в здании, которое спроектировано французским архитектором швейцарского происхождения Ле Корбюзье. Многие годы здесь живет и работает Росстат. О значении форума для современной статистики высказался глава ведомства Павел Малков.

«Ле Корбюзье был новатором, он стремился менять жизнь людей через архитектуру. Сегодня данные также меняют нашу жизнь. Стратегия Росстата в полной мере отражает эти ключевые тенденции – оперативность получения данных и повышение их качества. Мы избавляемся от бумаги и переходим к онлайн-сбору всё большего количества информации, активно используем альтернативные источники данных. Для достижения поставленных целей нам нужны высококлассные профессионалы с самыми различными компетенциями. Сегодня мы поговорим о том, какими навыками должен обладать современный статистик. Мы признательны нашим коллегам из Швейцарии, Всемирного банка и ООН за помощь в организации этого мероприятия. Уверен, что оно станет большим шагом к финальному форуму в Берне», – открыл конференцию Павел Малков.

«Это мероприятие – шанс для специалистов обменяться опытом в условиях пандемии. В 2020 году статистические службы многих стран работали в непривычной среде. Были созданы методы ведения непрерывных наблюдений с помощью ограниченных ресурсов», – подчеркнул директор Статистического отдела ООН Стефан Швайнфест.

Жорж-Симон Ульрих, Генеральный директор Федерального статистического управления Швейцарии отметил, что Россия и Швейцария сотрудничают уже в течение 200 лет и сейчас отношения между странами ближе, чем когда-либо:

«Мы активно взаимодействуем в области статистики, ведь с её помощью мы можем объективно взглянуть на действительность. В рамках 3-го Всемирного форума ООН по данным мы решили сосредоточиться на целях устойчивого развития. Форум призван привлечь внимание к темам экономики, достоверности данных и окружающей среды. Я признателен коллегам из России за возможность выступить в Москве и приглашаю всех присутствующих принять участие в следующих этапах форума».

XXI век — век данных. Важное значение приобретает профессия статистика и компетенции специалистов. По словам исполняющего обязанности директора статитического отдела ЭСКАТО Рикке Мунк Хансен, современный статистик, помимо статистических, математических и технических, должен обладать и другими ключевыми навыками. Он понимает контекст, в котором работает организация, – политическую институциональную, законодательную среду, а также роль данных и статистики в обществе. Такой статистик понимает ценности и основополагающие принципы, которых придерживается организация. Он взаимодействует с операторами данных, пользователями, а также партнерами, чей опыт может пригодится для создания статистических продуктов и услуг. Современный статистик всегда испытывает профессиональное любопытство, приобретает новые знания и навыки, работая в постоянно меняющейся среде.

«Люди, которые работают в любой статорганизации и есть та самая организация. Они представляют собой тот потенциал, тот ресурс, которые позволяют производить актуальные, полезные статистические продукты и услуги», – подытожила Рикке Мунк Хансен.

Директор и gостоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн отметил, что Росстат идет в ногу с актуальными тенденциями. Ведомство является инициатором многих проектов, нацеленных на обмен опытом с мировым сообществом:

«Росстат известен тем, что реализует проекты и проводит эксперименты с источниками данных, формирует новые квалификации и навыки. Надеюсь, что в координации с нашими внешними и внутренними партнерами мы продолжим работать на распространение знаний, инновационных подходов и современных практик статистики».

Трансляция конференции и запись выступлений доступны здесь

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