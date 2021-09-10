Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Старт нового сезона ракетостроительного чемпионата – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Реактивное движение

10.09.2021 14:50

Старт нового сезона ракетостроительного чемпионата

Стартовал четвертый сезон ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение», направленного на вовлечение талантливой молодежи в инженерные науки российской ракетно-космической отрасли.

В процессе работы над проектом участники познакомятся с физикой полета, программным обеспечением для проектирования деталей ракет, схемотехникой, программированием полетного контроллера, радиосвязи и множеством навыков проектной деятельности, такими как командная работа, защита проектов, видеомонтаж, создание презентаций и проектной документации.

Этапы проведения ракетостроительного чемпионата:

Регистрация команд: с 9 сентября — 30 октября 2021 года.

Сдача теста по знанию регламента.

Сессия с онлайн-защитами в ноябре 2021 года.

Сессия с онлайн-защитами в феврале 2022 года.

Видеозащита в апреле 2022 года.

Финал: очный запуск ракет и защита результатов в Калужской области в мае 2022 года.

Каждая команда сможет придумать и реализовать научно-инженерный проект по исследованию атмосферы или протестировать новое оборудование. В чемпионате могут участвовать как школьные, так и студенческие команды в зависимости от направления ракетостроительного чемпионата:

Водные ракеты (10-24 лет). Задача — разработка проекта и постройка гидропневматической ракеты с электронной бортовой системой и механизмом спасения. Водное направление интересно тем, что начинать можно с раннего возраста и уже тестировать свои решения на школьных стадионах. У студентов есть возможность проектировать ракеты для достижения максимальной высоты и увеличения сложности разделения ступеней ракеты.

Твердотопливные ракеты (14-24 лет). Спектр задач в направлении увеличивается по сравнению с водными ракетами за счет выведения ракеты на определенные высоты.

Направление «Открытое небо» (17 лет и старше). Направление создано для участников, которые уже прошли все ступени в рамках регламентов чемпионата и решили реализовать собственный проект или научно-инженерное исследование. Участники могут создавать как ракеты на больших твердотопливных двигателях, так и гидропневматические ракеты с большими давлениями.

Для участия в чемпионате необходимо:

Ознакомиться с регламентом на официальном сайте чемпионата.

Собрать команду и подать заявку от каждого участника команды и наставника можно по ссылке.

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