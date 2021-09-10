Source: Russia – Council of the Federation

Старение населения как важнейшая глобальная демографическая проблема требует определения новых государственных, социальных, медицинских, общественных подходов к ее решению, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе работы IV Форума социальных инноваций регионов в беседе с представителями средств массовой информации ответила на ряд вопросов, касающихся активного долголетия, системы долговременного ухода и уровня жизни граждан пожилого возраста. По словам сенатора, эти темы широко обсуждались на площадках Форума.

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«Старение населения как важнейшая глобальная демографическая проблема требует определения новых государственных, социальных, медицинских, общественных подходов к ее решению в отношении граждан старшего поколения», — заявила Елена Бибикова.

Законодатель указала на то, что серьезность данных вопросов еще в 2014 году обозначил Президент Российской Федерации, поставив перед органами власти и общественностью задачу формирования новой современной политики в отношении людей старшего возраста. Во исполнение поручения Президента в 2016 году Правительство Российской Федерации приняло два документа: «Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года» и «План мероприятий на 2016–2020 годы по реализации первого этапа стратегии».

«Наше старшее поколение обладает огромным потенциалом. Создание условий для его активного долголетия, основанного в первую очередь на сбережении здоровья, принесет большую пользу обществу и государству», — подчеркнула Елена Бибикова.

Елена Бибикова приняла участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов

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Елена Бибикова приняла участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов

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Елена Бибикова приняла участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов

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По мнению законодателя, в самом понятии активного долголетия заключается смысл творческого, профессионального долголетия. Пожилому человеку необходимо знать, что он не одинок, востребован обществом, что на него обращено внимание государства.

Парламентарий рассказала о мерах по обеспечению достойного уровня жизни граждан старшего поколения, принимаемых в нашей стране. Это и постоянная индексация пенсий, и решение вопросов занятости граждан старшего возраста, предоставление возможностей при желании обучения, переобучения, трудоустройства, обеспечение доступа к различным образовательным и информационным ресурсам.

«Особое внимание уделяется повышению доступности и качества медпомощи, решению проблемы лекарственного обеспечения, профилактике и диспансеризации, а также развитию геронтологии и организации гериатрической помощи, которая должна обеспечить комплексный подход, учитывающий возрастные особенности и потребности пожилого человека», — продолжила Елена Бибикова.

Кроме того, продолжила законодатель, в регионах создается система поддержки семей, осуществляющих уход за своими родственниками, позволяющая членам семьи сохранить привычный образ жизни и возможность работать, а гражданам, нуждающимся в уходе, оставаться дома и при этом повышать качество своей жизни.

«Свою эффективность доказала технология «приемная семья для пожилого человека или инвалида». При правильной организации и контроле приемная семья решает множество вопросов: позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, поднимает статус пожилых людей в семье и в обществе, способствует профилактике социального одиночества», — сказала сенатор.

«В нашей Псковской области двести тридцать тысяч пенсионеров. Почти каждый третий житель пенсионного возраста. Несмотря на то, что проблемы у нас такие же, как и на территории всей страны, сейчас особенно остро стоит вопрос об оказании помощи пожилым гражданам в сельской местности. В городах и районных центрах у нас работают службы социальной защиты, а если человек проживает в отдаленном населенном пункте, довольно трудно каждому послать необходимого специалиста для оказания услуг. Поэтому губернатор подписал закон о создании специальных приемных семей. Такая новая практика должна изменить положение нуждающихся граждан пенсионного возраста, а мы сейчас активно над эти работаем», — заключила Елена Бибикова.

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