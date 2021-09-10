Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию

Source: Russia – Council of the Federation

В. Круглый представил отчет о визите в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в рамках подготовки доклада по вакцинации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области приняли дистанционное участие в гибридном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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В ходе заседания был принят проект резолюции и рекомендаций по докладу «Закрепление права человека на здоровую окружающую среду: необходимость активизации действий Совета Европы» и «Социально-экономическое неравенство в Европе: время восстановить социальное доверие путем укрепления социальных прав». Также был рассмотрен предварительный меморандум к докладу «Предоставление права голоса каждому ребенку: содействие участию детей как основа для демократических обществ». Сенаторы приняли участие в открытых слушаниях по теме «Длительный Covid».

Владимир Круглый представил членам Комиссии отчет об ознакомительном визите в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в рамках подготовки доклада «Нерешительность в отношении вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения».

Владимир Круглый принял дистанционное участие в гибридном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию

В своем выступлении сенатор обратил внимание парламентариев на то, что секретариат Комиссии ПАСЕ подготовил насыщенную программу и организовал встречи с техническими экспертами ВОЗ высочайшего уровня Лизой Меннинг, Тимом Нгуеном и Александрой Кузманович, а также встречу с директором Департамента здравоохранения и многостороннего партнерств Гауденцем Зильбершмидтом. С ним удалось обсудить будущее сотрудничество между ВОЗ и Парламентской Ассамблеей.

По словам Владимира Круглого, в ходе этих дискуссий эксперты отметили важность понимания причин нерешительности в отношении вакцин. С этой целью ВОЗ разработала комплексные программы иммунизации, ориентированные на человека, которые анализируют данные и разрабатывают эффективные стратегии для конкретных стран.

«В ходе наших встреч подчеркивалось, что нерешительность — не единственная причина, по которой люди не вакцинируются. Необходимо решить практические проблемы, такие как отсутствие доступа к вакцинам или к соответствующим услугам. Также должны учитываться потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. ВОЗ обладает обширным опытом в практической области осуществления таких специализированных программ», — рассказал парламентарий. «У ВОЗ есть продуманная коммуникационная стратегия, которая включает ежедневный мониторинг средств массовой информации, включая социальные сети, разработку программ т. н. «разрушителей мифов» для борьбы с дезинформацией и обеспечение доступности технической информации для общественности. Необходимо инвестировать больше ресурсов в изучение цифрового поведения и взаимодействие с общественностью в онлайновых пространствах», — подчеркнул Владимир Круглый.

В заключение сенатор поблагодарил комиссию за то, что был санкционирован этот важный и своевременный визит. «Информация, полученная в результате этих обсуждений, будет крайне полезной для подготовки доклада. Его предварительный текст будет подготовлен к следующему заседанию Комиссии в конце сентября», — заверил Владимир Круглый.

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