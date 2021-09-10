Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов.

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По словам сенатора, участники мероприятия на разных площадках рассматривают широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития социальной сферы в постэпидемический период. Речь также идет о модернизации социальной инфраструктуры.

«В последнее время вся система оказания государственных услуг кардинально изменилась. Большая их часть переведена в электронный формат, сократилось количество бумажных документов», — отметил сенатор.

Мохмад Ахмадов назвал важным создание в регионах специализированных центров для помощи в трудоустройстве молодежи, многодетным родителям и тем, кто давно в поиске работы — подобный опыт субъектов Федерации был представлен на площадках Форума.

Мохмад Ахмадов принял участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов

«Например, в Чеченской республике недавно открылся региональный ресурсный центр для оказания информационной и консультационной помощи сельской молодежи в дальнейшем трудоустройстве — площадка для проведения обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, в том числе, дистанционно», — отметил законодатель.

Он также сообщил, что по итогам прошлого года Чеченская Республика стала лидером среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по цифровизации здравоохранения. По словам Мохмада Ахмадова, было закуплено более трех с половиной тысяч автоматизированных рабочих мест для медицинских учреждений республики, которые позволяют медицинским работникам получить доступ к единой информационной программе здравоохранения, что упрощает повседневную работу медиков и сокращает время на оформление документов.

«Также за прошедший год нам удалось подключить четырнадцать районов Республики к единой системе диспетчеризации санитарного автотранспорта, то есть, все звонки при вызове скорой помощи направляются в единый диспетчерский центр», — добавил Мохмад Ахмадов.

По мнению сенатора, ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, убедила всех в необходимости идти в ногу со временем.

«Регионам необходимо сделать максимальный уклон на цифровизацию», — подытожил Мохмад Ахмадов.

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