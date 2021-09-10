Председатель СФ В. Матвиенко посетит с рабочей поездкой город Таганрог

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Совета Федерации встретится с руководством Ростовской области и Таганрога, осмотрит объекты городской и промышленной инфраструктуры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетит с рабочей поездкой город Таганрог Ростовской области.

В ходе поездки глава СФ встретится с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области председателем Законодательного Собрания Александром Ищенко, ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области главой Администрации Таганрога Андреем Лисицким.

Валентина Матвиенко осмотрит объекты городской и промышленной инфраструктуры, встретится с жителями, побеседует с лидерами общественного мнения. В частности, запланировано участие Председателя СФ в мероприятиях студенческого фестиваля «Войти в IT», презентации туристического кластера.

Спикер СФ посетит церемонию запуска трамвайного движения и второго этапа строительства трамвайной сети. Этот масштабный инвестиционный проект реализуется в рамках подписанного Советом Федерации и ВЭБ-РФ соглашения о сотрудничестве по повышению финансовой устойчивости российских регионов. В ходе посещения города в сентябре прошлого года Валентина Матвиенко взяла реализацию проекта «Таганрогский трамвай» под контроль.

В мероприятиях примут участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области представляющие в Совете Федерации исполнительный и законодательный органы государственной власти Ростовской области.

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