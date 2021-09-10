О. Цепкин наградил членов Федерации каратэ Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

На первенствах и чемпионатах УрФО команда Челябинской области стабильно занимает лидирующие позиции, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области наградил членов Федерации каратэ Челябинской области благодарственными письмами от имени Совета Федерации.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие президент региональной Федерации каратэ Сергей Буяков и заместитель Министра спорта Виталий Якушев.

Как рассказал Олег Цепкин, челябинские каратисты одни из лучших в стране! Это подтверждено результатами выступлений спортсменов в 2021 году. Так, по итогам года, на всероссийском турнире по каратэ «Олимпийские надежды», сборная команда Челябинской области по каратэ завоевала 25 наград и заняла III общекомандное место. «В текущем году на всероссийском турнире по каратэ «Кубок Прииртышья» наши ребята привезли 23 награды разного достоинства, что позволило Челябинской области занять II-е место в общекомандном зачете. На первенствах и чемпионатах УрФО команда Челябинской области стабильно занимает лидирующие позиции. Пожелал тренерам и их воспитанникам дальнейших побед» — сказал сенатор Олег Цепкин.

MIL OSI