Олег Матыцин: «Программа развития федеральных учебно-тренировочных баз по всем олимпийским летним и зимним видам спорта позволит обеспечить условия для круглогодичной подготовки спортсменов сборных команд исключительно на территории России»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Одним из вопросов повестки заседания стали итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что при значительно возросшей конкуренции на мировой спортивной арене наши спортсмены подтвердили свои высокие позиции в олимпийском и паралимпийском движении.

«Подготовка к Играм в Токио проходила в очень жестких условиях, связанных как с пандемией, так и с санкциями, наложенными на команду России и отдельные федерации. Министерство спорта при участии Олимпийского, Паралимпийского комитетов России, других ведомств, а также всероссийских федераций обеспечили эффективную работу федеральных тренировочных центров сборных команд России, участие спортсменов во всех российских и международных соревнованиях. Команды были обеспечены необходимым оборудованием, материальным стимулированием и стипендиальным фондом для спортсменов, тренеров и специалистов», – заявил Олег Матыцин.

Министр сообщил, что общий объем государственного финансирования при подготовке к Играм Олимпиады в Токио с 2017 по 2021 годы составил около 20 млрд рублей.

«Значительную роль в успешном выступлении российских спортсменов в Токио сыграли субъекты Российской Федерации. Именно они обеспечивают подготовку спортивного резерва в специализированных школах. 61 регион делегировал спортсменов в олимпийскую и паралимпийскую сборные команды. Представители 51 региона России завоевали медали на Играх», – сказал Олег Матыцин.

Министр отметил важность того, что заключительный этап подготовки большинство команд проходили в Дальневосточном федеральном округе: Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области и Бурятии, и выразил признательность руководителям данных регионов и региональным министерствам за создание максимально комфортных условий для наших спортсменов, что во многом определило их успех в Токио.

Олег Матыцин подчеркнул, что подготовка к летним Играм Олимпиады 2024 года в Париже уже начата. В её основу будет положен анализ экспертного сообщества итогов выступления в Токио с учетом тенденций развития мирового спорта.

Как заявил Министр, пандемия выявила серьезный дефицит возможностей для обеспечения круглогодичной подготовки нашей сборной по многим видам спорта в условиях ограниченного выезда за рубеж, учитывая, что подготовка за границей финансово обременительна и содержит риски по контролю за качеством питания и медицинского сопровождения спортсменов.

В связи с этим Минспорт России предлагает реализовать программу развития федеральных учебно-тренировочных баз по всем олимпийским летним и зимним видам спорта, которая позволит обеспечить условия для круглогодичной подготовки спортсменов сборных команд исключительно на территории нашей страны.

«Нам необходимо использовать уникальные горноклиматические условия на юге и в центре России, Крыму, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, они позволяют создать в нашей стране достаточные условия для круглогодичных тренировочных мероприятий. Данное предложение поддержано Правительством Российской Федерации», – отметил Олег Матыцин.

По вопросу итогов Игр в Токио также выступили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Не могу не поблагодарить коллег, причастных к подготовке и участию российской команды в Играх в Токио, а также спортивные федерации, которые максимально ответственно подошли к нашим рекомендациям по соблюдению протоколов антиковидной безопасности, информационного сопровождения Игр и по предотвращению нарушений антидопинговых правил, – сказал Станислав Поздняков. – Этим направлениям было уделено повышенное внимание, и мы рады, что наши совместные усилия позволили решить поставленные задачи. Как результат, на Играх в Токио у российских спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне, не было зафиксировано ни одного положительного теста на коронавирус. При этом медицинское сопровождение традиционно было обеспечено коллегами из Федерального медико-биологического агентства на самом высоком профессиональном уровне».

В свою очередь Павел Рожков отметил: «Минспорт России и ФМБА организовали работу спортивных баз, осуществив целый комплекс мер для обеспечения безопасности тренировочного процесса. Благодаря этому российские спортсмены, в отличие от многих зарубежных, не останавливали тренировочные мероприятия в условиях пандемии. Это явилось главным фактором, определившим успешное вступление на Играх».

«В Минспорте России постоянно функционировал оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов в Играх. Все тренировочные и соревновательные мероприятия прошли в полном объёме, без срывов. Сборные команды пользовались самым современным спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой. Качественно, на высоком уровне был организован заключительный этап подготовки на федеральных базах Минспорта», – добавил глава ПКР.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал предложение о сохранении президентских стипендий личным тренерам. «На основании Указа Президента Минспорт осуществляет выплаты президентской стипендии спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд России, в том числе личным тренерам. Такая практика существовала с 2002 года до сегодняшнего времени. Личные тренеры непосредственно обеспечивают подготовку спортсменов и являются главным звеном в подготовке. Принимая во внимание вклад этих специалистов, было бы желательно сохранить выплату стипендий личным тренерам», – отметил Шамиль Тарпищев.

В ходе заседания Совета была затронута тема антидопинговой политики. Министр заявил, что в процессе восстановления РУСАДА есть два основных аспекта – финансовый и организационный. По финансовому аспекту выполнены все обязательства России. «Мы не имеем никаких замечаний со стороны Всемирного антидопингового агентства. Более того, президент ВАДА перед Олимпийскими играми заявил, что сложная страница истории фактически закрыта, и он надеется на конструктивное решение в рассмотрении вопроса ближайшего восстановлении РУСАДА», – сказал Олег Матыцин.

Министр акцентировал, что в России создана одна из самых жестких, если не самая жесткая, система контроля противодействия допингу. «Это образовательные программы и административные меры. Важным доказательством эффективной работы системы служит то, что на Олимпийских играх в соревновательный период не было зафиксировано ни одного случая применения допинга российскими спортсменами», – подчеркнул Олег Матыцин.

Также на заседании Президентом был поднят вопрос о деятельности букмекерских контор. Олег Матыцин отметил, что Минспортом России внесен в Правительство проект постановления, который согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом и Единым регулятором азартных игр. «В соответствии с этим постановлением, 80% средств будут направлены на развитие профессионального спорта, 20% – на развитие детско-юношеского спорта. Считаем возможным вхождение Минспорта России в состав Наблюдательного совета Единого регулятора азартных игр для того, чтобы более эффективно осуществлять контроль и взаимодействие с всероссийскими федерациями», – добавил Олег Матыцин.

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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