Олег Матыцин выступил по вопросу развития детско-юношеского спорта на Совете при Президенте Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Одним из вопросов повестки заседания стало обсуждение Концепции развития детско-юношеского спорта.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что по поручению Президента был принят Федеральный закон о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. На данный момент ведется разработка нормативной базы.

«Сегодня в спортивной подготовке участвуют все регионы России, а это около пяти тысяч организаций, в которых занимаются 3,1 млн ребят, в том числе около 2 млн проходят специализированные тренировочные программы. Ежегодно система подготовки спортивного резерва выдаёт более 60 тысяч кандидатов в мастера и более 16 тысяч мастеров спорта. Более 80% спортсменов в составе олимпийской сборной в Токио являются воспитанниками системы спортивной подготовки, – заявил Министр. – Все это благодаря тому, что на федеральном и региональном уровнях сформирована система финансирования организаций, которые осуществляют подготовку спортивного резерва. А также определен раздел бюджетной классификации «Физическая культура и спорт», утверждены требования к определению нормативных затрат на спортивную подготовку. Это позволило нам увеличить объемы финансирования организаций за счет бюджетных средств всех уровней и внебюджетных источников, общий размер которых в 2020 году составил около 190 млрд рублей», – заявил Министр.

Олег Матыцин отметил, что задача Минспорта – сохранение стабильности и качества системы подготовки спортивного резерва для дальнейшего обеспечения национальной сборной страны сильнейшими спортсменами.

По последним статистическим данным физической культурой и спортом в России занимается 23,5 млн детей в возрасте до 18 лет, что составляет более 85% от данной категории населения. На базе детских садов физической культурой и спортом занимаются 3,9 млн детей (в том числе более 900 тысяч в сельской местности), на базе школ – 10 млн (в том числе 3,2 млн в сельской местности), в организациях дополнительного образования – 4,1 млн, в физкультурно-спортивных клубах – 1,4 млн, в других организациях – 3,9 млн.

Министр подчеркнул, что Концепция развития детско-юношеского спорта объединяет многие аспекты детско-юношеского спорта и её утверждение потребует актуализации ранее сформированных программ развития «школьного спорта», «спорт на селе» и «плавание для всех», в том числе путем введения всеобщего обучения для детей начальной школы.

«Для достижения нашей цели, необходимо обеспечить стимулирование кадров для работы в сельской местности и малых городах во внеурочное время, создать и восстановить инфраструктуру, оснастить оборудованием российского производства. Сейчас мы строим новые объекты, открытые площадки, ремонтируем школы, но очень большое количество спортивных объектов вне образовательных организаций нуждается в ремонте. И если не приложить усилия и не поддержать регионы, то через 5-7 лет мы потеряем эту инфраструктуру – а это более 6000 объектов по всей стране», – добавил Олег Матыцин.

Концепция предусматривает создание круглогодичных центров детско-юношеского спорта в разных регионах страны: Калининград, Крым, Дальний Восток. Совместно с Минпромторгом Минспорт реализует программу оснащения оборудованием российского производства спортивных школ.

Минспорт России предложил объявить в 2024 году в Российской Федерации Год детско-юношеского спорта. Это предложение поддерживается Минпросвещения России, Минобрнауки России, Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским комитетами России, а также общероссийскими спортивными федерациями.

Олег Матыцин заявил, что Минспорт России приступил к формированию комплексных предложений, направленных на совершенствование системы управления в сфере физической культуры и спорта по итогам проверки состояния детско-юношеского спорта. Комплекс мероприятий охватит все уровни и субъекты сферы физической культуры и спорта, а также позволит обеспечить стабильность системы и ее контроль.

На заседании Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о том, что к 1 октября будет разработана программа по обучению российских школьников первичным навыкам плавания. «Уже к 1 октября будет готова программа для летних оздоровительных лагерей, которая разработана совместно с Всероссийской федерацией плавания. Она позволит массово обучать детей первичным навыкам плавания на открытой воде. Благодаря этому только в наших федеральных центрах научатся плавать 10 тысяч школьников, а во время летнего отдыха – сотни тысяч ребят по всей России», – отметил Сергей Кравцов.

Губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Олег Кожемяко подчеркнул, что на федеральном уровне необходимо нормативно урегулировать деятельность центров раннего физического развития детей в каждом регионе, определить требования к качеству, описать систему общего и дополнительного образования. «И тему с плаванием тут тоже можно интерполировать, это действительно, прежде всего, необходимый жизненный навык. И можно использовать не только бассейны, но и открытые водоемы, разумеется, с учетом мер безопасности», – сказал Олег Кожемяко. Также он заявил о необходимости программы по модернизации спортивной инфраструктуры при софинансировании федерального центра.

В заключение Олег Матыцин подчеркнул, что Минспорт России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, готов взять ответственность за общую координацию реализацию Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года.

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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