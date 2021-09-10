Нештатные ситуации второго экзаменационного дня: с чем столкнулись экипажи МКС-66

Source: Russia Federal Space

Инструкторы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина обнародовали перечень заданий из экзаменационных билетов, которые достались основному и дублирующему экипажам МКС-66 в заключительный день сессии.

Напомним, что 9 сентября 2021 года экипаж космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, который готовится к полету с кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, сдавал экзамен на тренажере корабля «Союз». Параллельно их дублеры (космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина) проходили испытания на тренажере российского сегмента Международной космической станции.

В заключительный день экзаменационных комплексных тренировок основной экипаж МКС-66 на тренажере корабля «Союз МС» сначала столкнулся с отказом блока акустики, затем с ложным срабатыванием сигнализатора давления; на причаливании к станции из-за сбоя бортовой вычислительной системы командиру пришлось перейти на ручное управление кораблем. На расстыковке в спускаемом аппарате произошел пожар. Когда выяснилось, что ликвидировать его не получится, командир экипажа принял решение осуществить срочный спуск. Затем обнаружилось, что не открылся клапан, который обеспечивает подачу кислорода в скафандры. Серьезные проблемы произошли и в процессе спуска на Землю. Основной экипаж МКС-66 в составе командира Антона Шкаплерова, участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд успешно справился со всеми заданиями.

Экзаменационная комиссия дала положительную оценку и дублирующему экипажу МКС-66. Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина проходили испытания на российском сегменте станции. Во время экзамена произошел отказ системы связи, затем по циклограмме был произведен манёвр увода МКС от «космического мусора». Экипаж занимался ремонтно-восстановительными работами АСУ, при разгерметизации модуля «Поиск» его изолировали от общего объема станции. Также произошел отказ в работе вентилятора системы очистки атмосферы «Воздух», который успешно починили.

В следующий четверг, 16 сентября 2021 года, Межведомственная комиссия подведет итоги готовности к космическому полету основного и дублирующего экипажей. Уже сейчас есть основания говорить о том, что реализация научно-просветительского проекта «Вызов» принесла результат.

«Мы отработали методику ускоренной подготовки участников космического полета. В сжатые сроки был осуществлен отбор претендентов, которые отправятся на орбиту для реализации проекта „Вызов“, и сама подготовка к полету проводилась в ускоренном режиме. Участнику космического полета, прежде всего, нужно знать даже не системы, а конструкцию космического корабля и станции, ознакомиться с системой жизнеобеспечения, чтобы самостоятельно себя обслуживать», − пояснил заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов — командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

18 сентября 2021 года основной и дублирующий экипажи МКС-66 должны отправиться на космодром Байконур для прохождения предстартовой подготовки. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой научно-просветительского проекта «Вызов» запланирован на 5 октября 2021 года.

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