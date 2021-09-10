Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#ЦПК#Максим Харламов#Союз МС-1810.09.2021 17:30
На Госкомиссии представлены экипажи корабля «Союз МС-19»
Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов заслушала и приняла к сведению доклады о готовности транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», а также его основного и дублирующего экипажей к космическому полёту с планируемой датой старта 5 октября 2021 года.
Вместе с этим подтверждена полная готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по российской программе Международной космической станции.
По докладу начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Максима Харламова, в состав основного экипажа корабля «Союз МС-19» вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир), а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Их дублёрами предложено назначить космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и участников космического полета Алексея Дудина и Алёну Мордовину соответственно.
Антон Шкаплеров
Командир
корабля «Союз МС»;
Клим Шипенко
Участниккосмического полета
Юлия Пересильд
Участниккосмического полета
Экипажи корабля «Союз МС-19»
Олег Артемьев
Командир
корабля «Союз МС»;
Алексей Дудин
Участниккосмического полета
Алена Мордовина
Участниккосмического полета
Дублирующий экипаж
Финальное утверждение Госкомиссией основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-19» состоится 4 октября 2021 года непосредственно на космодроме Байконур.
Кроме этого, утверждена дата возвращения с околоземной орбиты участников космического полета в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18» с командиром Олегом Новицким. Возвращение намечено на 17 октября 2021 года.