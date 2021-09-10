К. Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании под руководством главы Республики Марий Эл.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки в регион посетил МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы. Это стратегическое предприятие региона, основной деятельностью которого является бесперебойное обеспечение водой, прием и очистка стоков от населения и предприятий.

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Сенатор отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предприятием полностью отремонтировано и переоборудовано триста пятнадцать водопроводных и канализационных колодцев, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений канализации с применением передовых технологий, которые позволят привести сбрасываемые сточные воды к нормативам, установленным действующим законодательством.

Также Константин Косачев побывал на муниципальном предприятии «Троллейбусный транспорт», которое является ключевым перевозчиком столицы региона. Сенатор отметил важность схемы движения пассажирского транспорта для удобства жителей и гостей столицы Марий Эл.

Константин Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

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Константин Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

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Константин Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

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Константин Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

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Константин Косачев посетил социально значимые предприятия Йошкар-Олы

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В рамках рабочей поездки Константин Косачев принял участие в совещании, на котором были обсуждены вопросы организации прямой линии с Главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым.

По мнению сенатора, общение главы региона с жителями важно для оперативного решения вопросов, имеющих для населения первостепенное значение.

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