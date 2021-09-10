Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Source: President of Russia – Kremlin

В фокусе внимания – итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх, а также вопросы развития детско-юношеского спорта.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников совещания.

Мы сегодня обсудим итоги прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. И конечно, поговорим о будущем, а будущее – это дети, поговорим о задачах развития детско-юношеского спорта. Эти темы взаимосвязаны: путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером, во многом определяют выбор молодых людей, выбор молодёжи в пользу здорового, активного образа жизни.

Уверен, свои плоды принесут и победы наших спортсменов в Токио. Ещё раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российские олимпийскую и паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Обязательно встретимся с победителями и призёрами в самое ближайшее время. Буду рад лично поздравить и поблагодарить их.

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Безусловно, наши спортсмены – молодцы. И чтобы они уверенно шли вперёд, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые, современные решения на всех уровнях – от детских секций и клубов до национальных сборных.

Спорт, как и все сферы нашей жизни, сегодня динамично развивается.

Уже есть поручения принять меры по совершенствованию системы управления спортом высших достижений, включая вопросы нормативного обеспечения. Знаю, что Правительство сейчас этими вопросами как раз вплотную занимается. Нужно максимально быстро провести соответствующую работу.

Теперь важно сделать следующий шаг: серьёзно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Надо использовать уникальное географическое положение России, нашу огромную территорию, которая, как известно, охватывает большинство климатических поясов. У нас есть и равнины, и горы, все виды водных массивов, и это означает очевидное, естественное преимущество. К соревнованиям в любой точке земного шара наши атлеты могут готовиться, проходить сборы в России, что называется в родных стенах – а они, как известно, помогают.

Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки.

Государство поддержит инициативы создания объектов для новых олимпийских видов спорта. И здесь отмечу своевременность строительства в московских Лужниках уникального Дворца единоборств, где скоро откроются международные центры бокса и самбо.

Международная федерация самбо, кстати, недавно признана МОК на постоянной основе. И это не только системный импульс для развития этого вида спорта – напомню, что это наш национальный вид спорта, – это признание его во всём мире, но и прямой путь к включению самбо в программы будущих Олимпийских игр.

Что хотел бы ещё отметить: при обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, очевидна – не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров.

Прошу Министра спорта сегодня доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством по вопросу восстановления статуса РУСАДА, а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций.

Завершая тему Игр в Токио, хотел бы поблагодарить Фонд поддержки олимпийцев России за многолетний, весомый вклад в развитие спорта высших достижений. Уверен, деятельность Фонда будет набирать обороты, прежде всего – по новым видам олимпийских программ.

Здесь, конечно, важен хорошо подготовленный резерв. Но ещё более значима для будущего страны, здоровья нации, для качества жизни людей широкая доступность массового спорта, конечно, начиная с самого раннего возраста.

В этой связи ещё один пункт нашей повестки – о детско-юношеском спорте.

Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации законодательств в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования, задачи роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей, а также вернуть тренерам высокий статус педагога.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года. Но основу для его исполнения – план мероприятий от федерального до муниципального уровня – нужно иметь уже в текущем году.

Одновременно должна быть принята и Концепция развития детско-юношеского спорта. Главная задача – самое широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Рабочая группа Совета подготовила хороший проект Концепции. О его основных положениях сегодня расскажет руководитель группы – Олег Николаевич Кожемяко.

Учитывая возможности системы образования и её задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребёнка, прошу Правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации Концепции. Тем более что в её развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации.

Приоритеты здесь – формирование сети центров раннего физического развития детей, учреждение школьных спортклубов и лиг. И конечно, сами школы должны иметь для занятий спортом всё необходимое оборудование. Говорил об этом и на недавнем заседании президиума Госсовета, посвящённом общему образованию. Тысячи школ, которые в ближайшие годы запланировано построить или капитально отремонтировать, нужно должным образом, на современном уровне оснастить для спортивных занятий. Равно как и все остальные российские общеобразовательные и спортивные школы.

Кроме того, до конца текущего года в профильные госпрограммы нужно включить строительство и последующее содержание комплексных спортивных объектов. Современные строительные технологии позволяют возводить такие центры достаточно быстро, качественно и в большом количестве – мы видели это на примере сооружения инфекционных больниц в период пандемии. Важно, чтобы эти сооружения были в шаговой доступности, чтобы это было удобно для детей и для семей с детьми.

В том числе это касается, кстати говоря, и бассейнов. Когда-то, еще в советское время, мы рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья.

Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно её разработать с учётом производства отечественных модульных бассейнов. Сейчас это тоже сделать гораздо проще, чем в прежние времена. Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию начнём со следующего, 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях.

Также обращаю внимание глав субъектов Федерации: к 2024 году необходимо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем двух процентов в общем объёме расходов. А идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт – на это нужно обратить первостепенное внимание, этому нужно придать особое значение. Механизм его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать. Рассчитываю, что Правительство в этом регионам, конечно, подставит плечо, поможет.

Также сосредоточиться нужно на привлечении внебюджетных источников, в частности определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые мы запланировали направить на детско-юношеский спорт. Все законодательные решения приняты. Как и когда они будут реализованы на практике – прошу также доложить сегодня Министра спорта.

Более подробно о массовом спорте и выполнении ранее данных поручений поговорим на следующем заседании нашего Совета. Также обсудим и вопросы подготовки ко Всемирной летней Универсиаде, которая в 2023 году пройдёт в Екатеринбурге.

Давайте перейдём к работе.

Пожалуйста, слово – Олегу Васильевичу Матыцину.

Продолжение следует.

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