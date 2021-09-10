Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#КЦ Южный#ЦЭНКИ10.09.2021 18:00

Завершены испытания корабля «Союз МС-19» в вакуумной камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Сегодня, 20 сентября 2021 года, в соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») завершили испытания корабля на герметичность в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для объективного контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым коораблем «Союз МС-19» по программе доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на октябрь 2021 года.

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