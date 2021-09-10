Евгений Грабчак в интервью журналу “Вести в электроэнергетике”: «Минэнерго нацелено на получение от компаний прозрачной информации об авариях в энергетике»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 сентября. – Минэнерго нацелено на получение от компаний реальной информации обо всех значимых авариях в энергетике и совместное решение таких проблем, рассказал в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» Евгений Грабчак.

По его словам, в настоящее время реализуется практика обобщения опыта прохождения отопительных сезонов, выявляются проблемы и «узкие» места, намечаются пути их решения. Полученный опыт используется при подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В частности, Минэнерго России ведёт круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в электроэнергетике, фиксацию крупных и значимых аварийных отключений, осуществляет общий контроль за предоставлением субъектами электроэнергетики сведений обо всех авариях, произошедших на эксплуатируемом ими энергетическом оборудовании, подчеркнул замминистра.

«Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда компании старались скрыть от министерства информацию об авариях и технологических инцидентах. Но благодаря всестороннему мониторингу, в том числе региональных СМИ и соцсетей, министерство всё равно о них узнавало. Министерство энергетики нацелено на то, чтобы компании не скрывали реального положения дел, а совместно с нами решали эти проблемы», – сказал Евгений Грабчак.

Также он отметил, что в последнее время электросетям низкого и среднего напряжения оказывалось меньше внимания по сравнению с сетями напряжением от 35 кВ и выше.

«Мы совместно с сетевыми компаниями активно изучаем ситуацию в сегменте 35кВ и ниже. По многим регионам разработаны программы повышения надёжности сетей низкого и среднего напряжения, еженедельно проводятся совещания по состоянию сетей данных классов», – прокомментировал замглавы Минэнерго.

Полная версия интервью в разделе «Интервью и комментарии».

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