Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Четвертого Форума социальных инноваций регионов.

На Четвертом Форуме социальных инноваций регионов, проходящем в Москве, присутствует большая команда из Республики Ингушетия, сообщил представитель от исполнительного органа власти субъекта РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия .

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«Этот форум имеет большое значение, прежде всего, для регионов. Мы знаем, что Москва — самый продвинутый город в плане цифровизации», — подчеркнул сенатор. Он считает, что представителям субъектов РФ важно перенять передовой опыт в сфере социальных инноваций.

Мухарбек Барахоев подчеркнул, что граждане должны получать качественную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания. «Поэтому опыт телемедицины, которым здесь делятся коллеги из других регионов, для нас особенно полезен. Цифровизация – очень важный процесс», — отметил парламентарий.

По его словам, при этом необходимо ориентироваться на запросы людей, учитывать, учитывать специфику регионов, делать медицину лучше.

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