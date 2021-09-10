Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#РКЦ Прогресс#РКС#Терра Тех#Роскартография10.09.2021 20:45

Делегация Роскосмоса приняла участие в секционном заседании по проблемным вопросам ДЗЗ

В рамках Международной научно-технической конференции «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки» 7 сентября 2021 года состоялось заседание отдельной секции, посвященной вопросам космического дистанционного зондирования, в котором активное участие приняли представители Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности.

Модератором данного секционного заседания выступил Валерий Заичко заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорация «Роскосмос». В ходе секционного заседания начальник центра приема и обработки информации Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ринат Халилов рассказал собравшимся о планах и ведущихся работах по «МКА „Аист-2Д“ — космические технологии становятся ближе».

Начальник отдела РКЦ «Прогресс» Антон Юдаков выступил с докладом на тему «Пути повышения точности координатной привязки высокодетальных снимков с космически аппаратов разработки РКЦ «Прогресс», который вызвал у собравшихся специалистов живой интерес;

В заседании секции принял участие представитель Оператора космических средств ДЗЗ Госкорпорации «Роскосмос» Алексей Пешкун — начальник отдела холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) с презентацией на тему «Деятельность оператора КС ДЗЗ Роскосмоса в интересах картографических задач».

В ходе его выступления были освещены вопросы реализации заявок Росреестра и Роскартографии на проведение космической съемки территории страны в интересах создания и обновления топографических карт по заявке 2021 года. Отмечено, что заявка выполнена практически на 100% благодаря постоянной работе совместной рабочей группе Госкорпорации «Роскосмос», Росреестра и Роскартографии под руководством заместителя генерального директора Госкорпорации Михаила Хайлова.

Было отмечено, что Роскосмосом ведется эффективная космическая съемка в интересах реализации проекта по созданию единого информационного ресурса о Земле, в котором Роскосмос является одним из поставщиков оперативной космической информации дистанционного зондирования Земли по 11 территориям муниципальных образований.

Информацией о ходе реализации Госкорпорацией «Роскосмос» планов по предоставлению сервисов на основе данных ДЗЗ в интересах обеспечения региональных органов власти результатами геопространственного анализа, полученных в результате опытной эксплуатации таких сервисов в пилотных регионах России, поделился представитель коммерческого оператора Роскосмоса, первый заместитель генерального директора компании «Терра Тех» (входит в Роскосмос) Максим Болтачев в рамках доклада «Комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля — сервисы».

О практическом применении сервисов, созданных в рамках проекта «Цифровая Земля», при мониторинге пожаров в интересах Рослесхоза рассказал специалист Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Денис Шведов. В его выступлении была представлена аналитическая информация по площадям выгоревших лесов на территории Республика Якутия в 2021 году, полученная в результате работы сервиса ДЗЗ «Лес контроль». Делегация поделилась опытом и планами Госкорпорации «Роскосмос» по развитию космической отрасли в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

В ходе обсуждения докладов участниками было отмечено, что применение нейросетевых алгоритмов, «облачных» технологий, технологий потоковой обработки информации и современных методов доведения данных до потребителей, созданных и используемых в системах Госкорпорации «Роскосмос» крайне необходимо при цифровой трансформации экономики, а также для обеспечения быстрорастущих потребностей государственных потребителей в данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

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