Source: Russia – Council of the Federation

В рамках поездки в Туруханский район сенатор Российской Федерации провел встречи с рабочими коллективами.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края в рамках рабочей поездки в Туруханский район провел встречи с рабочими коллективами.

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В ходе общения с туруханцами сенатор обсудил вопросы развития территории. В частности, одной из проблем, поднятой на встрече, стал вопрос регулярности авиарейсов и субсидирования стоимости авиабилетов для жителей севера Красноярского края.

Валерий Семенов подчеркнул, что люди должны иметь возможность свободного и доступного перемещения как внутри региона, так и в другие субъекты Российской Федерации.

«Региональное правительство занимаемся вопросом федерального субсидирования полетов из районов крайнего Севера хотя бы в Красноярск. Существующие нормы не позволяют осуществлять федеральное субсидирование перелетов в пределах одного субъекта. К примеру, перелет из Красноярска в Новосибирск или Иркутск по времени и по километражу меньше, чем до Норильска или Туруханска, и возможность получения федеральных субсидий есть. А отдаленные северные аэропорты, которые расположены на расстоянии более тысячи километров – не имеют такой возможности. Одна из задач, которые мы сегодня стараемся решить с Министерством транспорта и Росавиацией – это изменение нормативных документов для решения вопросов по снижению стоимости авиабилетов», — сказал сенатор.

Валерий Семенов отметил, что уже предпринят ряд мер со стороны краевой власти и одной из российских авиакомпаний о выравнивании и сдерживании тарифов. Это касается не только перелетов в Красноярск, но и другие города России.

«Но это только внутренние, местные решения. Для нас важно чтобы программа, которую поддержал Президент России на Дальневосточном экономическом форуме по субсидированию авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, стала доступной и для жителей севера Красноярского края. Это похожие территории, и они имеют похожие проблемы, связанные с транспортной доступностью. Именно эти вопросы мы ставим в число перспективных задач», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, еще одной важной темой является увеличение числа рейсов.

«В ходе рабочих встреч в поселке Светлогорск Туруханского района этот вопрос активно обсуждался с людьми. Часто несвоевременно отправляется почта, посылки. Единственный выход – развитие внутренней малой авиации», — подчеркнул Валерий Семенов.

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