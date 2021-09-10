В. Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с Е. Зиничевым

Source: Russia – Council of the Federation

Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой, подчеркнула Председатель СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в церемонии прощания с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

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Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября при исполнении служебного долга в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга ему было присвоено звание Героя России.

Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с Евгением Зиничевым

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с Евгением Зиничевым

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Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с Евгением Зиничевым

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«Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. Это большая трагедия для семьи, коллег, для страны», — сказала Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами.

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