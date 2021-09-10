Б. Жамсуев: Добрые традиции первой школы Аги продолжаются

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил среднюю школу в Агинском Бурятском округе.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе провел встречу с коллективом МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1».

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«Это первая школа в Агинском со славной историей и традициями. Выпускники школы являются гордостью округа и края своими достижениями в разных отраслях экономики, науки, образования, культуры и спорта. Выпускником школы является и Герой России Алдар Цыденжапов. Здесь трудится дружный и талантливый педагогический коллектив», — подчеркнул Баир Жамсуев.

Как рассказал сенатор, несколько дней назад в Агинской средней школе №1 открылся центр цифрового образования детей «IT-Куб. Агинское», второй в Забайкальском крае. Здесь проходит обучение по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. На его создание в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» было направлено около 12 млн рублей. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

«Открытие этого образовательного проекта — мощный рывок в учебном процессе, а самое главное очень актуальный и востребованный детьми. Добрые традиции первой школы Аги продолжаются», — отметил по итогам встречи Баир Жамсуев.

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