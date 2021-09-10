А. Турчак: Наш законопроект защитит предоставляемые государством социальные выплаты от списания в пользу кредиторов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы разработали поправки в законодательство, направленные на гарантированное получение нуждающимися гражданами средств господдержки.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместитель председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы внесли законопроект, запрещающий списание кредитными организациями в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) единовременных выплат, предоставляемых в рамках мер социальной поддержки.

Смотрите также

Документ защитит социальные выплат граждан от списания по исполнительным документам, отметил Андрей Турчак.

«Поправки в законодательство пресекут порочную практику, когда банки списывают со счета должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства. Речь идет о социальных выплатах беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации — всем, кому Президентом или Правительством решено оказать помощь. Эти деньги — неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает. Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены», — сказал первый вице-спикер СФ.

При этом, пояснил Андрей Турчак, даже при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с таким заявлением в течение 14 дней после списания. «А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина».

К вопросу организации и предоставления социальных пособий нужно подходить не формально, а с учетом конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди, считает Инна Святенко. «Необходимо защитить эти выплаты по аналогии с неприкосновенным минимальным размером дохода, закрепив варианты использования социальных выплат за гражданами. Кто‑то тратит деньги на одежду, книги и игрушки для детей, оплату коммунальных платежей и так далее». Государство помогает гражданам, нуждающимся в помощи, и предоставляет средства не для того, чтобы обеспечивать «ежемесячным» доходом банки и микрокредитные организации, подчеркнула сенатор.

MIL OSI