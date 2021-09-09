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#Роскосмос#Памятная дата10.09.2021 00:00

110 лет со дня рождения Рубена Сергеевича Амбарцумяна

Сегодня, 10 сентября 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения ученого в области материаловедения, лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР Рубена Сергеевича Амбарцумяна.

Окончил Московский институт цветных металлов и золота: инженер (1933 г.), д.т.н. (1954 г.), профессор (1957 г.), член-корреспондент АН СССР (1966 г.). С 1933 по 1971 гг. работал в ВИАМ (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), г. Москва: прошел путь от инженера до заместителя начальника института.

Под его научным руководством развивались основы отечественной науки о коррозии металлов в летательных аппаратах: разработаны способы повышения коррозионной стойкости дуралюмина и его защиты от коррозии; определены оптимальные условия закалки и старения дуралюмина; разработан новый медномарганцовистый сплав для авиационных радиаторов и процесс их пайки; новый состав антифриза для охладительной системы авиамоторов; способы защиты урана от коррозии, технология производства листов из чистейшего алюминия и диффузионного сцепления алюминиевой оболочки и уранового блока; решены проблемы оптимизации примесей, технологические вопросы производства, обработки и геометрии нанесения покрытия; проблема создания материала на основе циркония для тепловыделяющих элементов атомных реакторов и для высоконагруженных деталей.

Лауреат Ленинской (1960 г.) и двух Государственных (1949, 1953 гг.) премий СССР. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, медалями.

Выдающийся ученый Рубен Сергеевич Амбарцумян скончался 22 ноября 1971 года Похоронен в Москве на Донском кладбище.

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