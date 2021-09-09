Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПЦАП09.09.2021 12:10

110 лет со дня рождения Георгия Петровича Глазкова

В четверг, 9 сентября 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения ученого, специалиста, организатора работ в области создания систем автономного управления ракетных и ракетно-космических комплексов, Героя Социалистического Труда Георгия Петровича Глазкова.

Окончил Ленинградский электротехнический институт (1935 г.); д.т.н. (1958 г.). Работал: в 1935-1942 гг. — на заводе «Красная Заря»: прошёл трудовой путь от инженера до начальника Отдела главного конструктора; в 1942-1946 гг. — на заводе Народного комиссариата обороны СССР № 1 (НИИ № 885): старший инженер. В 1946 году откомандирован в Германию для освоения ракетной техники в институт «Рабе», г. Бляйхероде, где возглавлял бюро комплексных схем. С 1947 по 1961 гг. — в НИИ № 885: первый заместитель главного конструктора по автономным системам управления, начальник лаборатории, заместитель начальника отдела, заместитель начальника комплекса № 1 (с 1955 г.), начальник отдела.

Участвовал в разработке автоматических систем управления для ряда моделей ракет-носителей, а также для первого искусственного спутника Земли. С 1961 по 1967 гг. — заместитель председателя Госкомитета по радиоэлектронике СССР, курируя ракетную и авиационную технику. С 1967 по 1974 гг. — главный инженер, заместитель главного конструктора Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Руководил разработкой систем автоматического управления для нескольких типов советских баллистических ракет, космических аппаратов «Молния», а также ракет-носителей семейства «Союз» и «Протон». В 1974 году вышел на пенсию.

Награжден орденами Ленина (1957, 1961), Октябрьской Революции (1971), медалями.

Выдающийся ученый и организатор работ в области создания систем автономного управления ракетных и ракетно-космических комплексов Георгий Петрович Глазков скончался 25 мая 1993 года.

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