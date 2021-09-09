Экипажи МКС-66 успешно сдали экзамены

Source: Russia Federal Space

Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции.

Итоги подготовки экипажей в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина будут подведены 16 сентября 2021 года на заседании Межведомственной комиссии.

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