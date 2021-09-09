Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов09.09.2021 15:53

Экипажи МКС-66 завершают экзаменационную сессию

Сегодня, 9 сентября 2021 года, основной экипаж МКС-66 в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд сдает экзамен на корабле «Союз МС». Днем ранее они успешно выполнили задания на тренажере российского сегмента Международной космической станции и получили заслуженную пятерку.

В ходе тренировки их экипаж столкнулся с целым рядом нештатных ситуаций: отсутствие связи между российским и американским сегментами МКС, проблемы при включении системы кислородообеспечения «Электрон», неисправность ассенизационно-санитарного устройства, ложное срабатывание датчика дыма. Кроме того, в соответствии с перечнем заданий в экзаменационном билете, инструкторы Центра подготовки космонавтов ввели для основного экипажа МКС-66 аварийную ситуацию — разгерметизацию на российском сегменте станции. Участники экзаменационной тренировки выполнили все задания на отлично.

По итогам экзамена на тренажере корабля «Союз МС» дублеры получили оценку 4,56. В составе дублирующего экипажа МКС-66 — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алексей Дудин и Алена Мордовина. По мнению специалистов, экзамен на тренажере корабля сложнее, чем на тренажере станции. И дело даже не в том, что участникам тренировки приходится облачаться в скафандр и часами работать в стесненных условиях.

«Разница в динамичности выполнения заданий. Если на тренажере российского сегмента МКС мы „проживаем“ типовой день, то в процессе экзаменационной тренировки на корабле время как будто сжимается. Надо быстрее реагировать на нештатные ситуации, понимать, как они будут развиваться и оперативно принимать решения. Это касается и выведения корабля на орбиту, и его сближения со станцией, и спуска на Землю. Все в рамках одной тренировки», − пояснил заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов — командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

В ходе тренировки на корабле «Союз МС» дублирующему экипажу МКС-66 пришлось столкнуться с такими проблемами как неисправность прибора, анализирующего парциальное давление газовых смесей, выход из строя бортовой вычислительной системы, в связи с чем пришлось перейти на ручной режим при облете и стыковке со станцией. Еще одна нештатная ситуация — отказ датчика стыковочного механизма, то есть корабль осуществил стыковку с МКС, но система это не распознала. Кроме того, произошла разгерметизация пневмосистемы комбинированной двигательной установки, в результате чего экипажу пришлось произвести срочный спуск. При осуществлении срочного спуска отказал основной двигатель, необходимо было его отключить и ввести в строй резервные двигатели для безопасного спуска на Землю.

Сегодня экипажи поменялись местами. В то время как основной экипаж МКС-66 сдает экзамен на тренажере корабля, их дублеры проходят испытания на тренажере российского сегмента МКС. Если оба экипажа успешно справятся с заданиями, их экзаменационную сессию можно будет считать завершенной. И уже на следующей неделе космонавты и участники космического полета отправятся на Байконур для прохождения предстартовой подготовки.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой научно-просветительского проекта «Вызов» запланирован на 5 октября 2021 года.

MIL OSI