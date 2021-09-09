Т. Гигель приняла участие в проходящем в Республике Алтай форуме «Неделя бизнеса-2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Этот форум позволит предпринимателям региона ознакомиться с прогрессивными тенденциями и внедрить новинки в собственном деле, отметила сенатор.

Представитель в СФ от представительного (законодательного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в проходящем в регионе форуме «Неделя бизнеса-2021».

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В мероприятии участвовали заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, предприниматели и эксперты.

По мнению сенатора, форум позволит представителям республиканского бизнеса ознакомиться с прогрессивными тенденциями развития предпринимательского рынка и внедрить новинки в собственном деле, показать свои достижения, найти новых партнеров.

«Зафиксированный рост занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, до 27,4 тысячи человек говорит о том, что они чувствуют поддержку со стороны властей региона», — отметила Татьяна Гигель.

Парламентарий считает, что большую роль в сохранении малого и среднего бизнеса в Республике Алтай сыграло то, что в условиях пандемии многие субъекты МСП смогли воспользоваться различными мерами поддержки.

Сенатор отметила важность состоявшегося на форуме профессионального разговора с заместителем Министра сельского хозяйства России Еленой Фастовой, в ходе которого были озвучены проблемные вопросы в отношении реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе.

«Специалисты уверены, что эти вопросы появились после проведенной корректировки параметров внебюджетных нормативов по внебюджетным фондам и количеству рабочих мест в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», осложнив тем самым вхождение в нее отдаленных поселений с небольшим числом жителей», — считает Татьяна Гигель.

«Важно, что заместитель Министра пообещала детально изучить эту проблему и проинформировать в ближайшее время», — сказала сенатор.

Она также поблагодарила руководство ведомства за принятую поправку в Ветеринарные правила по проведению аллергических исследований животных на туберкулез оленей (маралов). В соответствии с поправкой, проводить туберкулизацию маралов в регионе будут один раз в год — в ноябре-декабре. «Такой подход считают целесообразным все наши мараловоды», — подчеркнула парламентарий.

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