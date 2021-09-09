С. Михайлов высоко оценил реализацию федеральных программ в двух районах Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор посетил учебные заведения и объекты городской инфраструктуры в Карымском и Борзинском районах.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья.
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Сенатор посетил школу №1 поселка Карымское Карымского района, в которой ведётся капитальный ремонт в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
«Поселок стал победителем конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства РФ, войдя в число проектов, которые благоустраиваются в этом году. Это большое достижение совместной работы населения и администрации района, итогом которой станет обновлённое общеобразовательное учреждение», — отметил парламентарий. Работы планируется завершить осенью 2021 г.
Сергей Михайлов добавил, что в рамках программы в Карымском ведутся ремонтные работы двух школ, библиотечно-культурного центра, возводится физкультурно-оздоровительный комплекс.
Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Сергей Михайлов в рамках поездки в регион проинспектировал ход реализации федеральных программ в двух районах Забайкалья
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Также сенатор осмотрел ход ремонтных работ на Привокзальной площади города Борзи Борзинского района, которая благоустраивается в рамках проекта «Энергия солнца». В 2020 г. проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек».
Сергей Михайлов высоко оценил проведённые работы, отметив важность улучшения облика города. На площади уже установлены новые скамейки, отремонтирован постамент памятника партизанам и братская могила, завершается облицовка монументов и подключение подсветки.
Вместе с сенатором объекты осмотрел первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Роман Слепцов.