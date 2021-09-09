Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Министерство обороны#Космодромы#Плесецк09.09.2021 23:06

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1в»

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В четверг, 9 сентября, в 22 часа 59 минут мск с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.

Источник: ТАСС9 сентября 2021 года, 23:06

MIL OSI