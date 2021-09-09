С. Кисляк принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате в Страсбурге.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия дистанционно принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам.

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В ходе заседания состоялось обсуждение доклада «Гендерная представленность в ПАСЕ». В своем выступлении сенатор обратил внимание на существенную недоработку документа. «Роль женщин в политике в странах Совета Европы должна укрепляться – это объективная необходимость. Главный вопрос — как же добиваться того, чтобы женщины были равно представлены во всех органах представительной и исполнительной власти. Доклад же сводится только к механистическому квотированию, а главную проблему по существу решать не помогает», — подчеркнул сенатор. С его точки зрения, важно подумать над тем, что можно сделать в Совете Европы с целью создания благоприятных условий для полноценного и равноправного участия женщин в политической жизни своих стран.

В ходе заседания также был рассмотрен доклад «Руководящие принципы в отношении парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи». Сергей Кисляк охарактеризовал документ в целом как своевременный и включающий большое количество вопросов, связанных с иммунитетами для представителей ПАСЕ. «Озабоченность вызывает несколько правовых аспектов, которые не очень стыкуются с нашим представлением о том, какие обязательства государства имеют в рамках Ассамблеи», — добавил парламентарий.

По словам сенатора, речь идет о неправомерно включенной в текст доклада и несоответствующей международному праву концепции ретроактивного применения привилегий и иммунитетов членов ПАСЕ, а также о смешении категорий «абсолютного» и «функционального» иммунитетов. Кроме того, сенатор выразил свое несогласие с тем, что государства обязаны запрашивать заключение ПАСЕ по вопросу о наличии у члена Ассамблеи привилегий. «Такое обязательство не предусмотрено ни в Генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах, ни в Уставе Совета Европы. И с правовой точки зрения подвисает в воздухе», — подчеркнул сенатор.

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