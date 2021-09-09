Состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуре и спорта государств – участников СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 сентября, в рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Казани состоялось очередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств под председательством Российской Федерации. Заседание провёл заместитель Министра спорта Российской Федерации, член Совета Алексей Морозов.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и базовой организации государств – участников Содружества в области физической культуры и спорта – Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал на заседании о I Играх стран СНГ, которые в настоящее время проходят в Казани.

Ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова доложила о деятельности вуза как базовой организации государств – участников Содружества в области физической культуры и спорта.

Презентацию глобальных инициатив Международной федерации студенческого спорта (FISU) провела директор по образованию и развитию FISU Лилия Бариева.

По итогам заседания одобрен проект Межгосударственной программы «Спортивные столицы Содружества», утверждён Регламент проведения Марафона здоровья СНГ с запуском проекта в 2022 году, а также принято заявление членов Совета по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте.

В ходе заседания обсуждался также вопрос проведения следующих Игр стран СНГ. О своей готовности принять соревнования заявили Азербайджан и Беларусь. Решение о месте и датах проведения II Игр в 2023 году будет принято Советом в рамках следующего заседания.

Председательство в Совете в 2022 году перейдёт Республике Таджикистан. Республика Узбекистан подтвердила намерение принять очередное заседание Совета.

Пресс-служба Минспорта России

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