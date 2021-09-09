Саммит БРИКС

Source: President of Russia – Kremlin

Тема встречи – «15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса».

В заседании также приняли участие Президент Бразилии Жаир Болсонаро, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент ЮАР Сирил Рамафоза.

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Выступление Президента Российской Федерации на саммите БРИКС

В.Путин: Уважаемый Премьер-министр Моди! Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Уважаемый Президент Рамафоза, Президент Болсонаро!

Дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы присоединиться к выступавшим коллегам и поблагодарить Премьер-министра Моди и всех наших индийских друзей за активную работу, проводимую Индией в качестве председателя БРИКС в текущем году.

Несмотря на особые условия, связанные с пандемией коронавируса, индийское председательство сделало всё для того, чтобы стратегическое партнёрство государств – членов БРИКС развивалось поступательно и без всяких сбоев.

Авторитет нашего объединения действительно – согласен с коллегами, которые об этом сказали – растёт, и его роль в международных делах повышается, она весьма заметна. Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.

Столь тесное партнёрство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной. Всем очевидны риски, связанные с пандемией коронавируса, об этом тоже только что коллеги говорили. Эта угроза отразилась практически на всех сторонах нашей жизни, замедлив развитие глобальной экономики, обострив многие социальные проблемы.

Наряду с этим сама обстановка в мире отнюдь не становится менее напряжённой. Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям, заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты.

Уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации, и ещё до конца не ясно, как всё это скажется на региональной и на глобальной безопасности, поэтому совершенно справедливо, что наши страны уделяют данному вопросу особое внимание.

Естественно, что Россия, как и партнёры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство.

При этом мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик. Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции, [мы] за то, чтобы афганцы могли бы мирно и достойно жить на своей родине,

Уже много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане – прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах.

Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу.

Убеждён, что залог мирного поступательного развития международных отношений в том, чтобы обеспечить существование государств с разными политическими и социальными системами, собственными национальными интересами и духовно-нравственными ценностями, но при обязательном соблюдении основополагающих принципов международного права, закреплённых в Уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета.

Важно также поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС.

В этом контексте считаем весьма актуальной выбранную индийскими партнёрами, индийским председательством тему нашей встречи и всего года в БРИКС, а именно – укрепление сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса. Фактически такая задача стоит и перед всем международным сообществом, и «пятёрка» БРИКС играет в её решении значительную, заметную роль.

Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя работа будет содержательной и плодотворной, и хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Россия готова к продолжению плотного взаимодействия со странами БРИКС по всем направлениям.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI