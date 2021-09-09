Российско-белорусские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Очень рад Вас видеть. Я попросил Вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время – по формированию программ развития Союзного государства – на экспертном, правительственном уровне.

Мы на протяжении многих месяцев и, можно сказать, многих лет напряженно работали. Хотел бы сразу отметить: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарём – в преддверии парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении, повторяю, многих лет.

Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям, действительно, эксперты договорились. Нам нужно с Вами сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время – по-моему, завтра они уже собираются в Минске – финализировать некоторые из этих договорённостей.

Это очень большая работа. Она главным образом сосредоточена в сфере экономики, финансов, в сфере промышленной политики, что чрезвычайно важно – особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла и на экономику всех стран: более трёх процентов падение мирового ВВП, а торговля ещё больше.

Поэтому и это нас побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать всё, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые и даёт Союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше.

Я очень рад Вас видеть и уверен, мы сегодня как следует поработаем.

А.Лукашенко: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, у нас уже работы осталось меньше, нежели прежние наши встречи. Они длились очень долго – и по пять, и по восемь часов, потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то поработали, но всё время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить или принять решения не могли – нам приходилось с Вами работать.

Что касается истории, Вы помните: всё начиналось в Сочи, на Красной поляне, когда мы прикоснулись – по требованию народов, нас всё время критиковали, а чего нет динамики, нет развития в Союзном государстве, – и тогда мы решили отреагировать. Мы тогда начертали более 30 «дорожных карт», схематично представили, что надо сделать.

Потом, работая над этими «картами», пришли к выводу больше года назад, что нам надо конкретные планы, а не схемы какие-то, и мы перешли уже на союзную программу.

И сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ – это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно Вы сказали: чтобы дать возможность правительствам завтра ещё раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их, и если они принимают, то на ВГС, на Высшем Госсовете [Союзного государства России и Республики Беларусь], – как мы договаривались с Вами, когда мы определим время, может быть в конце октября, – примем окончательно эти программы.

Это будет прорыв, прорыв во многих сферах – это не тайна, мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали. Но Вы правы: более трёх лет назад мы начали эту с Вами работу, поставили задачу перед правительствами, и, я надеюсь, мы успешно решили эту задачу.

И дело тут, конечно… При чём тут выборы? Если мы что-то хорошее сделали, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит. Людям виднее, поэтому что тут… Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, народы практически единые, народ от одного корня – русские и белорусы. Мы делаем своё дело, а они пускай уже нас оценивают.

В.Путин: Хорошо. Тем более, как я сказал, в так называемый постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик.

А.Лукашенко: Вы правы, да.

В.Путин: Для повышения их конкурентоспособности. Мне кажется, мы на правильном пути.

Сейчас обсудим это всё, поговорим.

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