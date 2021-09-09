Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конференция#ДЗЗ09.09.2021 10:01

Роскосмос провел круглый стол по обсуждению положений проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса»

В рамках Международной научно-технической конференции «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки» 8 сентября 2021 года состоялся круглый стол «Космические данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): нормативное обеспечение и использование». Модератором выступил заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко.

На круглом столе обсуждались следующие темы:

Проект федерального закона «О дистанционном зондировании Земли»;

государственные стандарты в области дистанционного зондирования Земли;

законодательное регулирование контрольно-надзорной деятельности в области дистанционного зондирования Земли.

В обсуждении приняли участие более 30 человек — участников конференции, представители Роскартографии и его подведомственных организации, компании «Ракурс», «Кадастрсъемка», ряда коммерческих организаций, включая Прайм Груп, Лорретт, Сканекс и другие. В своем выступлении Валерий Заичко отметил, что Госкорпорация «Роскосмос» проводит планомерную и целенаправленную работу по совершенствованию законодательства в области дистанционного зондирования Земли из космоса с целью ликвидации пробелов нормативного регулирования в этой сфере деятельности.

Одной из основных законодательных инициатив Госкорпорации «Роскосмос» является разработка и выпуск Федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса», который в настоящее время находится на заключительной стадии согласования перед внесением его в Правительство Российской Федерации в ноябре 2021 года. Закон согласован со всеми заинтересованными ФОИВ и прошел публичное обсуждение на сайте Правительства Российской Федерации. Все замечания и предложения экспертного сообщества, поступившие в ходе публичного обсуждения максимально учтены в окончательной версии законопроекта.

Было также отмечено, что основной целью законопроекта является создание правовых условий для организации эффективного целевого применения космических систем и комплексов дистанционного зондирования Земли из космоса в Российской Федерации как неотъемлемого условия обеспечения устойчивого развития Российской Федерации и ее регионов, обеспечения национальной безопасности, в том числе определение прав и обязанностей органов государственной власти, юридических и физических лиц, на которых будет распространяться действие положений, предусмотренных законопроектом, в части определения требований к данным, порядку получения, обработки и использования данных, продуктов и услуг, создаваемых на их основе, правовой защиты данных и нормативно-правового закрепления использования сертифицированных данных, использования данных в качестве доказательной базы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности уполномоченными органами власти, с учетом норм правового регулирования вопросов создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса, закрепленных в Законе Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности».

Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении положений Законопроекта и высказали ряд дополнительных предложений, которые будут рассмотрены при дальнейшем согласовании Законопроекта. Кроме этого, в рамках круглого стола был рассмотрены вопросы стандартизации в области дистанционного зондирования Земли из космоса. В частности, отмечено, что разработанные Госкорпорацией «Роскосмос» более 30 государственных стандартов в области дистанционного зондирования Земли, утвержденные Росстандартом, очень важны для дальнейшего использования участниками деятельности.

Участниками круглого стола были отмечены актуальность и важность обсуждаемых тем для всех участников рынка в области дистанционного зондирования Земли и геопространственных данных в Российской Федерации, поскольку стремительная цифровизация отрасли требует не менее стремительного развития законодательных актов, необходимых для обеспечения правоотношений в новых условиях.

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