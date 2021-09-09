Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Министерство обороны#Космодромы#Плесецк#Орбитальные группировки09.09.2021 23:18

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту аппарат Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22.59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса „Союз-2.1в“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

Там уточнили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Источник: ТАСС9 сентября 2021 года, 23:18

MIL OSI