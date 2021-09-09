Source: Russia – Council of the Federation

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов сенатор приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого». Дискуссия состоялась в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

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Участники мероприятия обсудили тему ускорения перехода на цифровые технологии и онлайн-сервисы в социальном сегменте в период пандемии. Речь также шла о необходимости адаптации социальной политики к новым цифровым реалиям с учетом возможностей новых технологий и лучших мировых и отечественных практик государственного управления.

По словам Инны Святенко, Москва является локомотивом социальных инноваций, которые облегчают предоставление гражданам социальной помощи и делают ее оперативной.

«Москва – один из передовых регионов в сфере предоставления госуслуг в электронном виде», — отметила сенатор.

Глава профильного Комитете СФ напомнила об основных ориентирах совершенствования социальной политики на период до 2030 года, которые определены Указом Президента Российской Федерации, а также в посланиях Федеральному Собранию.

В этой связи Инна Святенко рассказала об изменениях в законодательство.

Инна Святенко приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого»

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого»

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Инна Святенко приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого»

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Инна Святенко приняла участие в стратегической сессии «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого»

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Инна Святенко

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Инна Святенко

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«Поэтапно были введены нормы закона, регулирующие работу информационных систем в социальной сфере. На основании сведений, содержащихся в этих системах, стало возможным предоставление мер социальной поддержки», — сообщила сенатор.

Законодатель назвала важным закон об информировании граждан, целью которого стало предоставление информации обо всех полагающихся пособиях и льготах как на федеральном, так и на региональном уровнях. Получить информацию о положенных мерах социальной поддержки можно на портале Госуслуг с помощью нового сервиса проактивного информирования.

«Привычными стали электронные трудовые книжки и больничные листы. Электронное взаимодействие между медицинскими организациями, фондом социального страхования и работодателями позволяет быстро получать выплаты по временной нетрудоспособности», — продолжила Инна Святенко.

Сенатор отметила особую значимость предоставленной возможности семьям с детьми и пенсионерам получать выплаты на основании заявлений в электронной форме.

«Развитие дистанционных форм занятости отвечает национальным целям и создает потенциал для кардинальных изменений на рынке труда, его существенного приближения к потребностям экономики», — уверена Инна Святенко.

Парламентарий также обратила внимание, что в Совете Федерации нашел поддержку проект «Социальное казначейство», главная задача которого — измерять степень влияния тех или иных программ и проектов развития на конечный результат.

Участники мероприятия обсудили вопросы повышения адресности социальной помощи, единой цифровой платформы социальной сферы, ведения электронного кадрового документооборота, а также региональные наработки мер социальной поддержки населения, дальнейшее развитие в регионах мер поддержки граждан в проактивном формате.

В работе сессии также приняли участие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты г. Москвы Евгений Стружак, заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, представители региональных органов государственной власти, бизнес-структур и экспертного сообщества.

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