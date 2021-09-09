Проект «Музей на колёсах» Государственного музея спорта Минспорта России открылся на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который проходит с 8 по 10 сентября в Казани, Государственный музей спорта Минспорта России представил спортивный проект «Музей на колёсах».

«Музей на колёсах» – это отличный формат передвижной выставки. Курсируя по регионам России, охватывая малые города и посёлки, он предоставит жителям нашей необъятной страны доступ к интересным артефактам спортивной истории. Каждый сезон мобильные экспозиции Музея будут меняться. Например, в Казани мы рассказываем о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне. Продемонстрируем его историю – с возникновения и до наших дней», – рассказала о проекте директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Выставка «Музей на колёсах» продемонстрирована всем желающим участникам Форума, в числе которых были вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и известные российские спортсмены Максим Опалев и Григорий Дрозд.

«Музей спорта предоставил нам уникальную возможность прикоснуться к спортивной истории в необычном формате. Команда музея нашла правильный баланс между современными методами взаимодействия с аудиторией и традиционными законами экспонирования. У нас уже есть опыт успешного сотрудничества в рамках проекта «Квартира 60», приуроченного к Евро 2020. Уверен, мы продолжим совместную работу по сохранению истории российского и мирового спорта», – отметил Борис Пиотровский.

После Форума «Музей на колёсах» направится в регионы России для демонстрации передвижной выставки и рассказов о спортивной истории всем желающим. Новаторский музей выполнен с учётом международных требований и условий, действующих из-за коронавирусной инфекции в России и мире. Следить за его передвижением по стране можно на официальном сайте Государственного музея спорта – http://www.museumsport.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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