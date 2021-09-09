Поздравление Президенту Таджикистана по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Source: President of Russia – Kremlin

«Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзничества и стратегического партнёрства с Таджикистаном», – отметил в своём поздравлении глава Российского государства.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и Таджикистан совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) , ОДКБ Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) , ШОС Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и других многосторонних структур. «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул Президент России.

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