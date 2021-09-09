Подписан ЕРС-контракт по заводу сжижения природного газа в составе Газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 сентября 2021, 17:15

Сегодня в Санкт-Петербурге ООО «РусХимАльянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили ЕРС-контракт на строительство завода по сжижению природного газа в составе Газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (ГПК, входит в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа; оператор ГПК — ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»).

Документ подписан в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле.

Согласно ЕРС-контракту, консорциум Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC обеспечит проектирование, поставку оборудования и материалов, а также выполнит строительно-монтажные работы по двум технологическим линиям общей производительностью 13 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Для производства СПГ будет использоваться технология, запатентованная в России. Патентообладателями являются «Газпром» и Linde.

Справка

ООО «РусХимАльянс» реализует в районе п. Усть-Луга проект Газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ).

ГПК КПЭГ — это интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа. Он станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд куб. м газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан — ценное сырье для газохимической промышленности.

В состав КПЭГ входит технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор — ООО «Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания «РусГазДобычи»). Он будет перерабатывать этановую фракцию и производить до 3 млн тонн полимеров в год, что является самой крупной в мире единичной мощностью.

Сырьевой базой для ГПК КПЭГ будет природный газ с высоким содержанием этана. Сначала такой газ будет поступать на предприятие из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, в дальнейшем будет задействовано Тамбейское месторождение — крупнейшее по запасам на полуострове Ямал. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.

В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума ООО «РусХимАльянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили EPC-контракт на работы по проектированию, поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию объектов газопереработки и технологического общезаводского хозяйства ГПК.

Управление информации ПАО «Газпром»

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