Подведены предварительные итоги летнего сезона проекта «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем», реализованного при грантовой поддержке Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Команда проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» Российской ассоциации спортивных сооружений подвела промежуточные итоги работы.

Проект, получивший грантовую поддержку Минспорта России, направлен на вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом взрослых, сопровождающих детей на тренировки и ожидающих их во время занятий. К настоящему времени к полезному и активному времяпрепровождению привлечены 4372 родителя.

За летний период 2021 года подписаны 30 соглашений между РАСС и физкультурно-спортивными организациями, а также органами муниципальной власти в области физической культуры и спорта. В рамках проекта с каждым участником также подписан Меморандум о реализации программы «Наследия», что позволит сохранить созданные ресурсы для организации физкультурно-спортивной работы со взрослым населением и обеспечить дальнейшее методическое сопровождение этой деятельности.

До 30 сентября 2021 года проект готов принять ещё 13 регионов, которые получат стимулирующий комплект спортивного инвентаря для старта проекта.

В рамках проекта профессиональные тренеры проводят занятия по общей физической подготовке, футболу, киокусинкай, скандинавской ходьбе, бегу, хоккею, аквааэробике, плаванию, ходят в походы, сплавляются на каноэ и сапбордах. Тренировки проводятся на территории спортивных сооружений и адаптированных к занятиям спортом общественных пространствах: придомовых площадках, прогулочных дорожках, лесопарковых зонах, акватории рек и озёр.

По итогам реализации проекта будут подготовлены методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по адаптации общественных пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых территорий и жилых комплексов для занятий физической культурой и спортом. С целью обобщения передового опыта различных регионов страны проведено анкетирование в более 900 муниципальных образованиях страны.

Лучшие практики регионов по внедрению модели проекта будут представлены на итоговом онлайн-семинаре в декабре 2021 года.

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводятся Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 29 некоммерческих организаций.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте ФизкультРАСС – www.fizkult-rass.ru. Контактное лицо — руководитель проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» Елизавета Фадеева, тел: + 7 (911) 247-44-40.

Пресс-служба Минспорта России

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