О. Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор ознакомился с организацией питания школьников.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области совместно с главой Саткинского муниципального района Александром Глазковым посетил три общеобразовательных учебных заведения — школы №11, №12 и №13 и ознакомился с организацией питания школьников.
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«Проверили качество питания в школах, спросили детей, нравятся ли им блюда. Качество продуктов контролируется ежедневно медицинским работником учебного заведения, который соблюдает все нормы и санитарно-эпидемиологические требования. В целом питанием все довольны, у родителей одной из школ есть пожелание увеличить количество овощей и фруктов в рационе», — рассказал сенатор.
Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области
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Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области
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Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области
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Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области
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Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области
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Он отметил, что в Саткинском районе смогли сохранить в школах полный цикл производства, тем самым обеспечив ученикам горячее питание из качественных продуктов, не применяя полуфабрикаты.
Парламентарий также отметил, что для нужд школ была приобретена новая мебель.