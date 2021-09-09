О. Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с организацией питания школьников.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области совместно с главой Саткинского муниципального района Александром Глазковым посетил три общеобразовательных учебных заведения — школы №11, №12 и №13 и ознакомился с организацией питания школьников.

Смотрите также

«Проверили качество питания в школах, спросили детей, нравятся ли им блюда. Качество продуктов контролируется ежедневно медицинским работником учебного заведения, который соблюдает все нормы и санитарно-эпидемиологические требования. В целом питанием все довольны, у родителей одной из школ есть пожелание увеличить количество овощей и фруктов в рационе», — рассказал сенатор.

Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

1 из 5

Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

2 из 5

Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

3 из 5

Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

4 из 5

Олег Цепкин посетил школы Саткинского района Челябинской области

5 из 5

Он отметил, что в Саткинском районе смогли сохранить в школах полный цикл производства, тем самым обеспечив ученикам горячее питание из качественных продуктов, не применяя полуфабрикаты.

Парламентарий также отметил, что для нужд школ была приобретена новая мебель.

MIL OSI