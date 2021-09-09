Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика09.09.2021 08:48

О ситуации на борту МКС

Сегодня, 9 сентября 2021 года, в 04:55 по московскому времени в служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация.

Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха.

По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям.

Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос.

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