Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ВКД09.09.2021 17:56

Олег Новицкий и Пётр Дубров снова вышли в открытый космос

Бортинженеры 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров начали 50-й плановый выход в открытый космос по российской программе (ВКД-50). Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» состоялось 9 сентября 2021 года в 17:55 по московскому времени.

Сегодняшняя внекорабельная деятельность — вторая в серии выходов до конца 2022 года, посвящённых интеграции и дооснащению многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который прибыл на станцию в конце июля 2021 года, и узлового модуля «Причал», запуск которого намечается на ноябрь этого года.

В начале сегодняшнего выхода Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому модулю, а также закончить установку на новом российском модуле поручня для удобства передвижения. Кроме того, российские члены экипажа МКС должны проложить между модулями «Звезда» и «Наука» кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс». Затем запланирована установка на малом исследовательском модуле «Поиск» установочной платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН».

По плану, основные работы должны занять около 6,5 часа. В случае, если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов. В частности, Олег Новицкий и Петр Дубров изменят ориентацию блока контроля давления и осаждений на модуле «Поиск», смонтируют еще три поручня на «Науке», сфотографируют антенны 2АСФ-1 и 2АСФ-2 на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-17» и датчики инфракрасной вертикали 336К-1 и 336К-2 на модуле «Наука».

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел вечером 3 сентября, он также состоялся с участием Новицкого и Дуброва. Он стал третьим по длительности в истории отечественной космонавтики после рекордных 8 часов 13 минут в 2018 году и 8 часов 7 минут в 2013 году. Для обоих космонавтов — это третья внекорабельная деятельность в карьере. Российский выход в космос выполняется в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. У Олега Новицкого — командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») процесс выхода в космос контролируют специалисты Главной оперативной группы управления (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) и Центра подготовки космонавтов, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу, Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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