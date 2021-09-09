Олег Матыцин принял участие в забеге в рамках форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин стал участником утреннего забега в рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходит с 8 по 10 сентября в Казани.

Забег прошел вдоль набережной реки Казанки. Протяжённость маршрута составила 2030 метров. В забеге приняли участие около 300 человек – участников Форума.

Старт забегу дала олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.

«Я очень благодарен всем людям, которые вышли на этот забег в непогоду. Они личным примером доказали, что в здоровом теле всегда будет здоровый дух. Большинство – это руководители, которые представляют общественные государственные организации. На них смотрят, на них равняются», – отметил Министр после финиша.

IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны. Форум учреждён Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 года № 863.

IX Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

В работе Форума принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии. Всего – более 3000 официальных делегатов из всех регионов России.

Деловая программа включает проведение различных тематических круглых столов, панельных дискуссий и форсайт-сессий по обсуждению ключевых вопросов спортивной повестки.

Основной площадкой проведения Форума является международный выставочный центр «Казань Экспо» – один из крупнейших конгрессных комплексов в России. Здесь расположен многофункциональный стенд федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», где проходят официальные мероприятия и презентации проектов в сфере физической культуры и спорта, подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Участники и гости Форума могут ознакомиться с современными достижениями спортивной отрасли страны на специализированной выставке. Также у всех желающих есть возможность посетить спортивный парк, на территории которого представлены интерактивные площадки, подготовленные общероссийскими федерациями по видам спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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