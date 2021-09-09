Олег Матыцин посетил Академию лидеров волонтёров FISU в рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

8 сентября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с Оргкомитетом Академии лидеров волонтёров ФИСУ 2021 (FISU Volunteer Leaders Academy) в рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходит с 8 по 10 сентября в Казани.

FISU Volunteer Leaders Academy – это образовательное мероприятие, которое является ключевым элементом международного спортивного и волонтёрского движения. Ежегодно Академия проводит в Казани образовательные мероприятия для студентов со всего мира. В 2020 году мероприятие собрало более 200 участников из 116 национальных и всех пяти континентальных федераций студенческого спорта.

В этом году в образовательной программе ожидается участие студентов из 120 национальных и пяти континентальных федераций студенческого спорта. Работа Академии пройдёт в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На встрече Олегу Матыцину были представлены результаты работы программы Студенческих амбассадоров FISU. Особое внимание Министр уделил обсуждению проекта FISU Healthy Campus. Проект подготовлен непосредственно FISU совместно с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, который стал первым отечественным спортивным и третьим российским вузом, прошедшим процедуру сертификации.

FISU Healthy Campus – это уникальная интернет-платформа, которая помогает участникам напрямую обмениваться опытом в организации физической активности студентов, правильного питания, а также в привлечении интереса к устойчивому развитию и формированию социально-ответственного поведения. На данный момент к программе присоединилось более 70 университетов из Европы, Америки, Азии и Африки.

«Из года в год программа развивается, и студенческое представительство в национальных спортивных федерациях только увеличивается. Хочу призвать образовательные организации высшего образования присоединиться к программе и тем самым поспособствовать продвижению наших вузов на международной арене», – заявил Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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