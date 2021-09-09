Source: Russia Federal Space

#НПО Молния#Космодромы#Байконур#Буран09.09.2021 15:45

НПО Молния: никаких планов по транспортировке «Бурана» у НПО Молния не существует

6 сентября 2021 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Научно-производственное объединение «Молния» готовится вернуть космический корабль «Буран» из Казахстана в Россию. Якобы с этой целью специалисты НПО «Молния» недавно посетили космодром Байконур.

От имени НПО «Молния» официально заявляем, что специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль «Буран», его макет и макет ракеты-носителя «Энергия-М».

Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО «Молния» не существует.

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