Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Метеор-М09.09.2021 11:52

Новая аппаратура РКС ускорит создание современных российских спутников

Модернизированные рабочие места для ускоренных испытаний командно-измерительных систем космических аппаратов разработали специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Унифицированная испытательная аппаратура значительно сократит сроки создания новых российских спутников дистанционного зондирования Земли серии «Метеор-М» для экологического мониторинга.

Бортовая командно-измерительная система (КИС) «Метеор-М», которую начнут испытывать при помощи новых рабочих мест, — это служебные приборы для передачи телеметрических данных, приема команд управления и измерения параметров орбиты. КИС поддерживает связь с Землей, собирает и передает на наземные пункты управления телеметрическую информацию, а также обрабатывает поступающие с Земли управляющие команды и контролирует их исполнение. КИС наблюдает за корректностью работы системы ориентации и телекоммуникационных систем спутника. С ее помощью ведутся измерения текущих навигационных параметров движения космического аппарата.

Новое модернизированное рабочее место разработки РКС представляет собой компактный прибор размерами с традиционный системный блок домашнего компьютера с десятком разъемов, платами ввода-вывода, телеметрии и коммутационной платой. Часть разъемов подключается к декодеру командной и телеметрической информации — одному из основных в составе бортовой аппаратуры командно-измерительной линии. К остальным разъемам подключаются осциллографы, источники питания, вольтметры и другое «навесное» измерительное оборудование.

Раньше под каждый новый декодер командной и телеметрической информации изготавливалось новое рабочее место с новыми измерительными платами-имитаторами и набором измерительного оборудования. Теперь же на выходе установлена единая плата-эмулятор, которая неизменна от прибора к прибору и будет проводить испытания двух декодеров одновременно. Таким образом, значительно снижаются затраты и время на испытания бортовых систем, что в свою очередь позволяет ускорить процесс изготовления современных российских спутников.

Руководитель группы разработки рабочих мест бортовых приборов РКС Александр Пушкин: «С использованием нового прибора будет собран первый летный комплект бортовой командно-измерительной линии спутника „Метеор-М“ № 2-3. Технические принципы, заложенные в этом приборе, мы планируем распространить на всю последующую практику создания бортовой аппаратуры. Наша новая разработка — еще один шаг в направлении унификации производства аппаратуры для спутников».

РКС создает бортовую командно-измерительную аппаратуру с применением современных технологий и уникальных технических решений. С ее помощью обеспечивается устойчивое управление космическими аппаратами и передача на Землю телеметрической информации. Разработка и совершенствование бортовых служебных приборов и испытательного оборудования ведется не один десяток лет, что позволяет создать решения с большим запасом надежности, которые прошли летную квалификацию на целом ряде спутников дистанционного зондирования Земли.

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