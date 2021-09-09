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#Роскосмос#Памятная дата09.09.2021 07:30

Николай Чернышёв — основатель Отечественной научной школы в области химии ракетных топлив

Сегодня, 9 сентября 2021 года, исполняется 115 лет со дня рождения советского инженера, конструктора космической и ракетной техники, участника Великой Отечественной войны Николая Гавриловича Чернышёва.

Окончил факультет бумаги и целлюлозы Ленинградского химико-технологического института им. Ленсовета (1932 г.); д.т.н., профессор. С 1933 года — старший инженер Газодинамической лаборатории, сектор В.П. Глушко. Участвовал в доработке двигателей ОР-2 (для пилотируемого ракетного самолёта) и 12К (для крылатых ракет С.П. Королёва), в организации моторной лаборатории. С 1936 по 1938 гг. — начальник испытательной станции в КБ-7; проводил стендовую отработку кислородных жидкостных ракетных двигателей и лётные испытания ракет. В 1941-1942 гг. воевал на Северо-Западном и Калининском фронтах, участвовал в боевых действиях в составе партизанского отряда. В 1942 году — начальник химической лаборатории НИИ-3 СНК СССР (НИИ-1).

Основными направлениями его научной деятельности стали исследования новых жидких топлив. С 1946 по 1953 гг. — начальник отдела зенитных снарядов на жидком топливе НИИ-4 МО СССР, где организовал новую лабораторию по исследованию вопросов повышения эффективности жидкостных ракетных двигателей и разработке технологии производства новых ракетных топлив.

Основатель Отечественной научной школы в области химии ракетных топлив, историк ракетной техники. В 1948 году принял активное участие в создании и работе факультета «Ракетно-космическая техника» МВТУ им. Н.Э. Баумана, преподавал на Высших инженерных курсах при факультете «Ракетные двигатели».

Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1944, 1945 гг.), Красной Звезды (1944 г.), медалями. «Почетный гражданин города Юбилейный» (2005 г., посмертно).

Выдающийся учёный, пионер отечественного ракетостроения Николай Гаврилович Чернышёв скончался 2 января 1953 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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