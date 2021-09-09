М. Кавджарадзе провел встречи с трудовыми коллективами ряда производственных предприятий Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил Тербунский и Воловский районы.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах.

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В Тербунском районе сенатор встретился с коллективом завода по производству кормов для сельскохозяйственных животных и птиц. «Это крупнейший производитель комплексных кормов. У предприятия собственные научные разработки, обеспечивающие конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но и на мировом», — сказал парламентарий.

Как отмечалось во время беседы, сейчас на производстве занято 360 сотрудников. В ближайшее время планируется расширение предприятия, которое позволит добавить еще 200 рабочих мест.

В ходе обсуждения насущных вопросов жители и сотрудники предприятия рассказали о трудностях в обеспечении населения водой.

Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе в рамках поездки в регион посетил производственные предприятия в Тербунском и Воловском районах

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Максим Кавджарадзе сообщил, что с начала текущего года полномочия по водоснабжению перешли к местному самоуправлению. «Это облегчает преодоление бюрократических преград, что позволит оперативно и самостоятельно решать вопросы с водоснабжением. Так, уже запланировано строительство дополнительных скважин и замена старых сетей».

В Воловском районе парламентарий посетил Центр социальной помощи семье и детям «Исток» и обсудил вопросы социальной поддержки.

На встрече с коллективом молочного комбината затрагивались темы реконструкции дорог и подорожания кормов. Сенатор уделил особое внимание системе организации труда.

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