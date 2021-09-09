И. Петина: В Рязанской области активно поддерживают социальное предпринимательство

Source: Russia – Council of the Federation

На IV Форуме социальных инноваций регионов сенатор провела дискуссионную сессию «Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела дискуссионную сессию «Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития». Мероприятие состоялось в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

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Выступление сенатора было посвящено опыту решения социальных вопросов организациями негосударственного сектора Рязанской области и вопросам женского социального предпринимательства.

«В Рязанской области активно поддерживают развитие сферы социального предпринимательства», — сказала Ирина Петина.

По словам сенатора, в регионе сформирован реестр социальных предприятий, включающий субъекты малого и среднего предпринимательства, создан Центр инноваций социальной сферы, наработан уникальный опыт поддержки народных художественных промыслов, активно поддерживается семейное и женское предпринимательство.

Парламентарий уделила внимание механизмам, перспективам развития и мерам поддержки социального женского предпринимательства в России.

Ирина Петина провела дискуссионную сессию «Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития»

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Ирина Петина

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Ирина Петина провела дискуссионную сессию «Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития»

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Ирина Петина провела дискуссионную сессию «Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития»

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Отдельно Ирина Петина затронула тему нормативно-правовой базы для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осветила вопрос корпоративной социальной ответственности крупных компаний в решении социальных проблем региона.

«Наша общая задача – создать оптимальные условия для эффективной и комфортной деятельности социальных предприятий, для увеличения их количества и транслирования положительного опыта, в целях повышения доли граждан – получателей качественной социальной помощи», — подчеркнула Ирина Петина.

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